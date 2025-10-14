Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 13 de Octubre, 2025
Los Cabos

Cabildo de Los Cabos aprueba estímulo educativo y plan de residuos sólidos

El Cabildo de Los Cabos aprobó un estímulo económico para el sector educativo, un plan de manejo de residuos sólidos y la donación de terreno al IMSS-Bienestar, destacando el compromiso municipal con el bienestar de las familias.
Daniela Lara
13 octubre, 2025
El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, reconoció la labor del personal docente y destacó la importancia de la educación en la formación de una sociedad justa y próspera.

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En la reanudación de la XIV Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Los Cabos aprobó acciones concretas en beneficio de las familias y sectores estratégicos del municipio.

Entre las decisiones destacadas:

  • Estímulo económico para el sector educativo: Personal docente recibirá 1,200 pesos anuales, incentivo propuesto por el séptimo regidor Alí Flores Ramírez. Esta medida busca mejorar las condiciones laborales y los servicios educativos hasta el cierre de la XV Administración Municipal.

  • Estudio diagnóstico para el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos: Propuesta de la sexta regidora Marisela Montaño Peralta para mejorar la recolección y disposición de residuos, contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud pública.

  • Donación de terreno al IMSS-Bienestar: Se autorizó la entrega de un lote de 540.295 m² en la colonia Santa Rosa, San José del Cabo, propuesta presentada por la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas.

Durante la sesión, también se presentaron los informes de comisiones edilicias y se abordaron políticas públicas y acciones municipales para el bienestar ciudadano.

