Cabildo de Los Cabos aprueba estímulo educativo y plan de residuos sólidos

En la reanudación de la XIV Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Los Cabos aprobó acciones concretas en beneficio de las familias y sectores estratégicos del municipio.

Entre las decisiones destacadas:

Estímulo económico para el sector educativo : Personal docente recibirá 1,200 pesos anuales , incentivo propuesto por el séptimo regidor Alí Flores Ramírez . Esta medida busca mejorar las condiciones laborales y los servicios educativos hasta el cierre de la XV Administración Municipal.

Estudio diagnóstico para el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos : Propuesta de la sexta regidora Marisela Montaño Peralta para mejorar la recolección y disposición de residuos , contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud pública .

Donación de terreno al IMSS-Bienestar: Se autorizó la entrega de un lote de 540.295 m² en la colonia Santa Rosa, San José del Cabo, propuesta presentada por la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas.

El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, reconoció la labor del personal docente y destacó la importancia de la educación en la formación de una sociedad justa y próspera.

Durante la sesión, también se presentaron los informes de comisiones edilicias y se abordaron políticas públicas y acciones municipales para el bienestar ciudadano.