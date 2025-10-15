Cabildo de Los Cabos aprueba mesa de análisis para recuperar plazas vacantes en el Cuerpo de Bomberos
Durante la décima cuarta sesión pública ordinaria de Cabildo, fue aprobado el punto de acuerdo presentado por la IX regidora y presidenta de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Marbella González Díaz, para establecer una mesa de análisis entre autoridades municipales y el Cuerpo de Bomberos de Los Cabos.
El objetivo es recuperar las plazas laborales que permanecen vacantes desde 2015 dentro de la corporación.
“Las y los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Los Cabos me plantean un problema administrativo: reponer 15 espacios que quedaron vacantes y no se han sustituido tras el retiro de elementos”, explicó la regidora Marbella González.
Agregó que el crecimiento poblacional y urbano de Cabo San Lucas requiere mayor cobertura operativa y un número suficiente de elementos para garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante emergencias.
“Por ello, solicito resolver esta situación a través de una mesa de diálogo con la directiva del Cuerpo de Bomberos, para lograr la reincorporación progresiva de los espacios laborales pendientes dentro de esta importante corporación”, concluyó.
