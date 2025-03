Evalúan regulación de tarifas para pipas de agua en Los Cabos

El alto costo del servicio de pipas de agua en Los Cabos, que oscila entre 1,500 y 2,000 pesos, es una de las principales quejas de la ciudadanía, especialmente en zonas donde no llega la red de agua potable.

Ante esta situación, el Cabildo de Los Cabos, a través de la Comisión de Transporte, analiza la posibilidad de establecer un tarifario que regule el cobro del servicio de traslado del agua. La regidora Valerie Olmos, presidenta de la comisión, señaló que la medida busca fijar un costo por el transporte del agua, sin intervenir en el precio del líquido.

“Estamos trabajando en ello. El agua como tal no es lo que se vende, en lo que estamos trabajando es en el establecimiento de la tarifa por el servicio del camión cisterna, que es el traslado finalmente; en ese punto no existe una tarifa establecida. Aquí lo necesario es establecer tarifas porque no existe, ahorita se está trabajando en ello; se cuenta con un estudio técnico y la próxima semana se ataría hacienda una aplicación de encuestas tanto a la gente que recibe el servicio, como en los mismos pozos”.