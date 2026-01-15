Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 15 de Enero, 2026
Los Cabos

Cables de alta tensión obligan a suspender clases en kínder del centro de Cabo San Lucas

El Jardín de Niños María de los Ángeles Lizárraga, en Cabo San Lucas, suspendió clases por la exposición de cables de alta tensión en sus alrededores; piden intervención de autoridades.
15 enero, 2026
Suspenden clases en kínder de Cabo San Lucas por cables de alta tensión expuestos

La exposición de cables de alta tensión en las inmediaciones del Jardín de Niños María de los Ángeles Lizárraga, ubicado en el centro de Cabo San Lucas, a un costado de la plaza Amelia Wilkes, provocó la suspensión de clases este viernes 16 de enero, debido al riesgo que representa para alumnos, docentes y personal del plantel.

La problemática fue visibilizada a través de redes sociales, donde se alertó que el cableado eléctrico permanece expuesto desde hace más de dos meses, sin que hasta el momento se haya aplicado una solución definitiva. En dichas publicaciones, docentes y padres de familia solicitaron la intervención urgente de las autoridades, al considerar que la situación pone en peligro la integridad de la comunidad escolar.

Posteriormente, el Jardín de Niños María de los Ángeles Lizárraga confirmó la cancelación de actividades académicas mediante un comunicado difundido en su página oficial de Facebook, precisando que la decisión responde exclusivamente a la condición de riesgo generada por la presencia de cables de alta tensión en los alrededores del plantel.

En el mensaje, la dirección del kínder pidió la intervención inmediata de las instancias competentes, con el objetivo de eliminar el peligro y garantizar condiciones seguras que permitan el regreso a clases presenciales.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha concreta para la atención del problema ni para la reanudación de clases, en tanto no se resuelva el riesgo asociado al cableado eléctrico expuesto.

Autor

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas.

