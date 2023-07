Cabo Pulmo, riqueza natural a punto de contaminarse por violaciones legales de SEMARNAT

Cabo del Este, incluyendo Cabo Pulmo, cautiva a los visitantes con sus impresionantes paisajes turísticos, pero también alberga una gran cantidad de importantes reservas naturales en el país. Sin embargo, esta riqueza natural está en peligro debido a la falta de regulación ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) y otras autoridades gubernamentales.

Actualmente, la sociedad sudcaliforniana carece del derecho a la justicia ambiental, ya que se les impide exigir una mayor regulación y conciencia social en la zona de Cabo Pulmo.

Mario Sánchez, abogado y director regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explica que la aprobación de ocho proyectos turísticos en Cabo del Este ha llevado a una evaluación individual del impacto ambiental, en lugar de un análisis integral que tenga en cuenta el ecosistema en su conjunto.

El CEMDA exige una respuesta por parte de las autoridades, ya que se están utilizando criterios que limitan el acceso a la justicia ambiental por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque la juez reconoció que se está violando el derecho a un ambiente sano en la región, las organizaciones no tienen el derecho de quejarse.

“La situación actual se debe a que se están utilizando criterios que podrían ser más flexibles para permitir a las organizaciones de la sociedad civil acceder a la justicia ambiental. La juez reconoció en su sentencia que se está produciendo un impacto, lo que significa que actualmente se está violando el derecho a un medio ambiente saludable en la región, ya que estos proyectos han sido autorizados y evaluados de forma no sinérgica. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil no tenemos el derecho de protestar, a pesar de tener razón”, mencionó el director regional del CEMDA.

Esta falta de acción por parte de las autoridades gubernamentales está teniendo un impacto negativo en la región de Cabo del Este, especialmente en Cabo Pulmo.

Es preocupante que una autoridad judicial, en este caso una juez de distrito, haya negado el acceso a la defensa del medio ambiente en esta región. Sin embargo, se ha presentado un recurso de revisión y apelación para acceder a este derecho fundamental.

La aprobación de proyectos sin una adecuada regulación y evaluación tanto en las zonas como en las reservas naturales para fomentar el crecimiento económico turístico ha dejado claro el desafío que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y medioambientales en México y Baja California Sur. La lucha por ser escuchados y tomar medidas reales es constante.

“Estamos luchando por el derecho a defender por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Sería un terrible precedente que se excluyera a las organizaciones de la defensa del medio ambiente, cuando en otros países se les permite. El impacto y el daño se están produciendo en la actualidad. Es preocupante que no se esté haciendo lo suficiente para prevenirlo, ya que está afectando a la región en magnitudes que aún desconocemos. Esto se debe en parte a la falta de una evaluación conjunta. Es decir, está ocurriendo en este momento, pero no conocemos la magnitud debido a que incluso la autoridad ambiental, como SEMARNAT, no la conoce”.