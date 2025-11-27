Cabo San Lucas acelera obras viales

Obras que transforman la ciudad

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Christian Agúdez Gómez, informó sobre los avances en la construcción y rehabilitación de seis vialidades en Cabo San Lucas, con una inversión superior a $110 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Las obras son gestionadas por la Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección Municipal de Inversiones y Programas Federales y Estatales.

Avance del 60% y mejoras integrales

El director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, explicó que las pavimentaciones incluyen:

Concreto hidráulico.

Redes de drenaje y agua potable.

Señalización y alumbrado público.

Banquetas seguras.

Además, todas las calles registran más del 60% de avance, lo que permite proyectar su conclusión en tiempo y forma.

Colonias beneficiadas

Las vialidades intervenidas son:

Tiburón, Paseo de Oro y Paseo Cabo San Lucas en la colonia Los Cangrejos .

en la colonia . Colina Alta y Baja en Arcoíris .

en . Chiriyaki y Cometa Bennet en Tierra y Libertad .

en . La Candelaria en Villas La Joya.

Cada obra está diseñada para mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de miles de familias.

Supervisión ciudadana y compromiso institucional

Finalmente, Castro Ceseña indicó que se realizan recorridos constantes para verificar que cada proyecto cumpla con los lineamientos del FAIS.

Por otra parte, destacó el papel del Comité de Obra, que funge como supervisión ciudadana y trabaja de la mano con el Ayuntamiento para garantizar construcciones de calidad y en beneficio de la población.