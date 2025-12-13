Cabo San Lucas HOY se llenará de música y espíritu navideño con las Caravanas Navideñas

La plaza pública Amelia Wilkes, en Cabo San Lucas, será escenario este sábado 13 de diciembre del evento “Caravanas Navideñas”, una jornada cultural gratuita que reunirá música, danza y actividades artísticas para toda la familia.

El evento, organizado por el H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, dará inicio a partir de las 6:00 de la tarde, con un programa diseñado para celebrar la temporada decembrina y fomentar la convivencia comunitaria.

Entre las actividades destacadas se encuentran fragmentos del ballet “Cascanueces”, a cargo del Taller de Danza Clásica de la Casa de Cultura; un recital navideño de piano interpretado por Pablo Ian, así como el concierto orquestal “Caravana Navideña”, en el que participarán la Orquesta de la Escuela de Música, el Coro Polifónico de Los Cabos y la cantante Lluvia Walkinshaw.

Lee más: Los Cabos inicia celebraciones decembrinas con encendido del Árbol Navideño

Además del programa musical, las familias asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, talleres, así como regalos pensados especialmente para niñas y niños, en un ambiente festivo y seguro.

Las autoridades culturales reiteraron que la entrada es completamente libre y recomendaron consultar el código QR del cartel oficial para conocer la ubicación exacta del evento.

Con estas acciones, el Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos busca acercar el arte y la cultura a la comunidad, promoviendo espacios de encuentro que fortalezcan las tradiciones y la convivencia durante la temporada navideña.