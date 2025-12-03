Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 3 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Instalan letreros en colonias de Cabo San Lucas para combatir tiraderos clandestinos

Autoridades buscan reforzar la cultura ciudadana y sancionar a quienes incumplan las normas
Juan Butterfield
3 diciembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos

Acción contra los tiraderos clandestinos

Con el propósito de erradicar los tiraderos clandestinos y promover una correcta disposición de residuos, la Coordinación de Subdelegados de Cabo San Lucas inició la instalación de nuevos letreros informativos en distintos puntos de la delegación.

Colonias donde se colocaron los señalamientos

El coordinador de Subdelegaciones, Víctor Miranda Urióstegui, informó que los letreros fueron instalados en:

  • Vista Azul
  • El Tezal
  • Cabo Fierro
  • Las Palmas
  • Chulavista
  • López Obrador
  • Juárez
  • Arenal
  • Caribe Bajo

Estas zonas han registrado una constante acumulación irregular de basura.

Conciencia ciudadana y sanciones

Miranda Urióstegui detalló que la intención principal es reforzar la cultura ciudadana sobre el manejo responsable de los desechos.

Recordó que la basura debe sacarse únicamente en los días y horarios establecidos para cada ruta.

Además, advirtió que las personas sorprendidas tirando residuos en áreas no autorizadas podrán ser sancionadas, tal como se indica en los propios letreros.

“Seguimos concientizando a la población para que evite tirar basura y adopte la costumbre de sacarla en tiempo y forma. Esta es una responsabilidad compartida que nos beneficia a todos”, señaló el funcionario.

Respaldo institucional

El coordinador reconoció el respaldo de la delegada Karina de la O Uribe y del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, destacando que estas acciones se realizan conforme a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Municipal para mantener entornos más limpios y seguros.

Un esfuerzo compartido

Finalmente, la instalación de letreros busca generar un cambio de hábitos en la ciudadanía y consolidar un entorno urbano más ordenado, donde la responsabilidad compartida sea la clave para erradicar los tiraderos clandestinos.

