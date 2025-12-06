Delegación de Cabo San Lucas fortalece acciones y alianzas en favor de la protección y derechos de las mujeres
Encuentro en el edificio delegacional
Comprometida con el impulso de políticas públicas que garanticen la seguridad y respeto hacia las mujeres, la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, recibió a la directora general del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres), Berenice Serrato Flores.
Durante el encuentro, ambas funcionarias dialogaron sobre acciones para fortalecer la atención, el acompañamiento y la protección de niñas, adolescentes y mujeres. Además, dieron seguimiento a los compromisos nacionales por la vida y el respeto hacia las mujeres, firmados el pasado 25 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres
Uno de los puntos centrales fue la importancia de promover y difundir la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Esta herramienta busca empoderar a la ciudadanía e informar sobre el acceso a una vida libre de violencia.
La delegación y el ISMujeres acordaron trabajar de manera conjunta en su distribución y en acciones de sensibilización en comunidades y colonias de Cabo San Lucas.
Alianzas institucionales y red de apoyo
También se subrayó la necesidad de fortalecer alianzas institucionales que permitan acercar los servicios del ISMujeres a la delegación.
El objetivo es consolidar mecanismos de colaboración que contribuyan a crear una red de apoyo cercana, efectiva y accesible para las mujeres del municipio de Los Cabos.
Compromiso de resultados tangibles
La delegada Karina de la O Uribe destacó la voluntad de continuar trabajando de la mano con ISMujeres.
“Queremos que cada acción emprendida se traduzca en resultados tangibles para la protección, igualdad y bienestar de las mujeres cabeñas”, afirmó.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO