Cabo San Lucas en desventaja por falta de infraestructura para arribo de cruceros

Durante una entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México, Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, informó que Los Cabos cerró la temporada de cruceros con un crecimiento del 10% en comparación con el año 2021. Por su parte, la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México comunicó que Cabo San Lucas ocupó el tercer lugar en términos de llegada de cruceros, con un total de 304,614 pasajeros y 100 embarcaciones durante el año. Este dato representa un incremento significativo del 132.4% en comparación con el año anterior.

El puerto de Cabo San Lucas enfrenta un desafío importante a pesar de los impresionantes números de llegada de cruceros. La falta de infraestructura, particularmente la ausencia de un muelle adecuado para recibir cruceros de mayores dimensiones, ha sido señalada como una limitación. Según el representante de las líneas navieras en México, los barcos con más de 5,000 pasajeros prefieren dirigirse al Caribe Mexicano debido a la amplia infraestructura que esta región ofrece a los cruceros. Esta carencia en la infraestructura del puerto de Cabo San Lucas podría dificultar la llegada de cruceros de mayor capacidad y, en última instancia, tener un impacto en el crecimiento turístico de la zona.

“Conforme va creciendo la industria, los barcos más grandes que ves anunciados como los de Royal Caribbean; los cuales son el Icon of the seas, Wonder of the seas; son de la clase oasis. Son de los barcos más grandes del mundo, no llegan a los puertos del Pacifico porque son muy grandes. En el caso de Los Cabos, imagínate cuantas lanchas se necesitan para bajar a más de cinco mil personas que traen a bordo. Estos cruceros no los tenemos en el Pacifico por falta de infraestructura”.