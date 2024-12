Cabo San Lucas lidera en casos de maltrato animal: Asociación Luna Voz de Esperanza

Los casos de maltrato animal son una de las problemáticas más serias que enfrenta el municipio de Los Cabos, lo que requiere de una acción conjunta entre la población y las autoridades para garantizar la protección de estos seres sintientes. La Asociación Luna Voz de Esperanza ha señalado que Cabo San Lucas es la zona con mayor incidencia de maltrato y negligencia animal.

En entrevista exclusiva con CPS Noticias, Trinidad Arreola, representante de dicha agrupación, informó que los reportes sobre animales en situación de maltrato son preocupantes. Entre las prácticas más comunes, destacó la tendencia de mantener a los perros amarrados como algo normalizado por muchos propietarios, incluso en hogares que cuentan con cercos delimitados. Esta problemática también es frecuente en asentamientos irregulares.

“Son demasiados tanto en los grupos de animales que hay en Los Cabos en donde diariamente la gente reporta, no hay día que no haya un reporte de negligencia de los dueños de maltratos. Lo principal son los perros amarrados en las casas, que no importa que estén gorditos pero aun teniendo la gente su cerco, protección y bien seguro, ya normalizaron el mantener un perro amarrado (…) En Cabo San Lucas hay mucho más que aquí en San José del Cabo, viene siendo un 70% en San Lucas y los restantes aquí en San José son pocos”, expresó Trinidad Arreola, representante de la Asociación Luna Voz de Esperanza.