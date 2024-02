Crece la demanda por hacer de Cabo San Lucas un municipio independiente

Tras los constantes señalamientos de ciudadanos y turistas sobre la imagen urbana y limpieza de la ciudad, el Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas sostuvo un encuentro con el delegado Raymundo Zamora Ceseña, donde se abordaron los problemas que aquejan la delegación sanluqueña. El grupo empresarial subrayó la importancia de que Cabo San Lucas se convierta en un municipio independiente y contar con su propia autonomía, permitiendo atender de manera más eficaz los problemas que afectan a la ciudad.

Zamora Ceseña destacó que la demanda de convertir a Cabo San Lucas en un municipio surge de manera generalizada entre los residentes de la delegación. Subrayó la importancia de abordar esta solicitud sin buscar generar divisiones o conflictos con la cabecera municipal actual en San José del Cabo.

“Fíjate que es una necesidad real, existen en el tema jurídico como geográfico. Es una manifestación pública de la sociedad de los diferentes sectores de la propia sociedad sanluqueña dónde exige esa independencia que realmente se necesita, sin embargo, no se trata de llegar a un pleito con San José del Cabo; todo lo contrario, seguir unidos y previamente mejor organizados. No quiero decir que no estén funcionando las cosas, sin embargo, creo que habría una mejor acción inmediata si se tomaran las decisiones de la propia delegación”.