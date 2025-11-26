Cabo San Lucas reactiva el Bazar Artesanal: talento local, desayunos y cultura cada fin de semana

Regresa el Bazar Artesanal a Cabo San Lucas

Los Cabos, BCS.– El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Fomento Económico y su Coordinación Delegacional en Cabo San Lucas, anunció la reactivación del programa “Bazar Artesanal”, un espacio dedicado a promover el trabajo de emprendedores y artesanos locales.

El bazar se instala cada sábado y domingo, de 09:00 a 15:00 horas, en el hotel Los Cabos Golf Resort, antes conocido como Country Club.

Una experiencia integral para visitantes y residentes

La directora general de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la economía local y acercar a la ciudadanía a productos elaborados por manos cabeñas.

Además, el espacio ofrece una experiencia completa:

Conocer el trabajo de los productores.

Disfrutar del entorno del hotel.

Acceder a desayunos a precios preferenciales .

. Adquirir un day pass para usar las instalaciones durante el día.

Apoyo institucional y participación activa

La coordinadora de Fomento Económico en Cabo San Lucas, Fernanda Ceseña Cortés, recordó que el bazar había sido suspendido temporalmente por las lluvias recientes.

Sin embargo, gracias al apoyo del hotel y del equipo encabezado por Gabriel Valladares Ramírez, gerente de Alimentos y Bebidas, el programa se reactivó con éxito.

Actualmente participan cinco emprendedores locales, con una variedad de productos artesanales.

Compromiso con el desarrollo económico

El XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de impulsar espacios que:

Fortalezcan el emprendimiento .

. Promuevan el comercio local .

. Contribuyan al desarrollo económico de las familias del municipio.