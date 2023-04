Cabo San Lucas vive una Semana Santa sin agua

No es un tema nuevo que Cabo San Lucas está atravesando uno de los problemas más críticos de agua potable. En redes sociales del Organismo Operador del Agua Potable denunciaron que los tandeos no están cumpliendo su función, ciudadanos señalan que solo anuncian la colonia y que está no se ve beneficiada con el vital líquido.

Vecinos de Miramar, Infonavit Brisas, Palmas Homex, Codepa, Jacarandas, Arcos del Sol y La Joya reportan cuatro semanas sin agua potable; esta situación ha molestado mucho a los ciudadanos sanluqueños que se han manifestado en las redes sociales del Sistema de Agua Potable.

En facebook se aprecia el gran número de vecinos molestos por la situación que están viviendo, algunos señalan: “Tenemos más de 15 días sin agua, creo que ya nos vemos toca que nos manden porque el recibo si llega muy puntual y caro“, sentenció una ciudadana de la colonia Casa Blanca

Entre 15 y hasta 30 días son los reportes que la ciudadanía hace a la dependencia por la falta de agua, denunciando que ni las aplicaciones, grupos vecinales y redes sociales están funcionando para que el agua llegue a los hogares.

“¿Jacarandas cuándo ?Tenemos más de 15 días sin agua, Agua Potable de Los Cabos según su propia aplicación no tiene fecha para que nos llegue el agua a la colonia. No es posible señores, todavía cobran el aire qué hay en las tuberías, el agua no llega, señaló el vecino de la colonia” se lee en una publicación.

Por su parte el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) Los Cabos, explicó en sus redes sociales que la mayor parte de la infraestrutura de la red ya cumplió con su vida útil de operación y esto provoca que el vital líquido no llegue de forma adecuada a los hogares.

La dependencia señala que actualmente el municipio de Los Cabos registra un déficit de 450 litros por segundo, provocando que se tengan que planificar los tandeos para algunas colonias de Cabo San Lucas, los cuales se llegan a extender hasta 15 días.

El pasado 22 de febrero se firmó el contrato para la supervisión técnica, legal, financiera del proyecto y construcción de la planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo, misma que podrá abastecer hasta por 25 años a Cabo San Lucas.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos se estima que la conclusión de la construcción de esta planta sea para el año 2024. Logrando atender la falta de agua de la ciudad.