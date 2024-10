Cabo San Lucas sin transporte público en Halloween: Vandalismo obliga a suspender el servicio

A partir de las 5:00 p.m. del jueves 31 de octubre, el servicio de transporte urbano y colectivo se suspenderá en Los Cabos debido a las festividades de Halloween, especialmente en la zona turística de Cabo San Lucas.

Juan Bautista Tamayo Zamora, representante de la Unión de Transporte Colectivo y Urbano en Cabo San Lucas, informó que cada año las unidades enfrentan daños como parabrisas rotos y golpes en la carrocería; además, algunos conductores han sido asaltados y agredidos. Ante la falta de garantías de seguridad, los transportistas notificaron a las autoridades que suspenderán las corridas.

“El servicio se va a interrumpir por los vandalismos que tenemos, no porque no queramos dar el servicio. La verdad cada año sucede lo mismo, nos avientan huevos; ojalá solo nos aventaron eso. Porque realmente no pasa nada, lavas el camión y queda. Lo que, si es que ahora nos tiran piedras, tenemos varios carros con parabrisas estrellados y otros cuadrados. Vamos a suspender el servicio, ya lo platicamos con el director del transporte y coordinadores de la delegación de Cabo San Lucas. Será a las 5 de la tarde que se suspenderá el servicio, ya estamos de acuerdo las cinco agrupaciones de colectivos y urbanos”.