Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Diciembre, 2025
HomeTurismoLos Cabos suma 280 habitaciones de lujo con la apertura de Park Hyatt y México Grand Hotels
Turismo

Los Cabos suma 280 habitaciones de lujo con la apertura de Park Hyatt y México Grand Hotels

Los Cabos suma nuevos hoteles de lujo con la apertura de Park Hyatt, México Grand Hotel y Aman Resort, atrayendo turismo exclusivo internacional
Luis Castrejón
10 diciembre, 2025
0
36
Los Cabos nuevas habitaciones

Foto: Especial

La ciudad continúa su expansión turística con la apertura de nuevas propiedades hoteleras de alto nivel, consolidando a la región como un referente de turismo de lujo en México y Latinoamérica.

Según Lilzi Orci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, este diciembre se inaugura el Park Hyatt, mientras que el México Grand Hotel, un hotel boutique, también abre sus puertas en la zona centro de Cabo San Lucas. Entre estas dos propiedades se sumarían aproximadamente 280 habitaciones nuevas a la oferta hotelera de la región.

Además, se anticipa para 2026 la apertura del Aman Resort, un complejo de súper lujo ubicado en Cabo del Este. Orci destacó que esta será la primera propiedad de la marca Aman en México y Latinoamérica, lo que representa un impulso significativo para el destino, al atraer clientes exclusivos que buscan experiencias de hospedaje de alto nivel en todo el mundo.

LEE MÁS: Llegaron las gigantes del Pacífico; Inicia la temporada de avistamiento en Baja California Sur

“Vamos a estar estrenando el Park Hyatt que acaba de abrir sus puertas este mes, también está un hotel boutique de México Grand Hotel que abre en diciembre. Entre estas dos propiedades se sumarían alrededor de 280 habitaciones. También estamos esperando la gran apertura de Aman, este resort de súper lujo que estará en Cabo del Este”, señaló Orci.

Actualmente, Los Cabos cuenta con aproximadamente 19 mil habitaciones de hotel, la mayoría enfocadas al mercado de lujo. Para este cierre de año, el sector hotelero estima una ocupación superior al 80%, consolidando al destino como un polo de turismo premium en la región.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLos CabosPark Hyatt
Articulo anterior

Turistas con ESTA tendrán que entregar historial de redes sociales hasta 5 ...

Siguiente articulo

Día de la Virgen de Guadalupe: ¿abrirán los bancos el próximo 12 ...