Los Cabos suma 280 habitaciones de lujo con la apertura de Park Hyatt y México Grand Hotels

La ciudad continúa su expansión turística con la apertura de nuevas propiedades hoteleras de alto nivel, consolidando a la región como un referente de turismo de lujo en México y Latinoamérica.

Según Lilzi Orci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, este diciembre se inaugura el Park Hyatt, mientras que el México Grand Hotel, un hotel boutique, también abre sus puertas en la zona centro de Cabo San Lucas. Entre estas dos propiedades se sumarían aproximadamente 280 habitaciones nuevas a la oferta hotelera de la región.

Además, se anticipa para 2026 la apertura del Aman Resort, un complejo de súper lujo ubicado en Cabo del Este. Orci destacó que esta será la primera propiedad de la marca Aman en México y Latinoamérica, lo que representa un impulso significativo para el destino, al atraer clientes exclusivos que buscan experiencias de hospedaje de alto nivel en todo el mundo.

“Vamos a estar estrenando el Park Hyatt que acaba de abrir sus puertas este mes, también está un hotel boutique de México Grand Hotel que abre en diciembre. Entre estas dos propiedades se sumarían alrededor de 280 habitaciones. También estamos esperando la gran apertura de Aman, este resort de súper lujo que estará en Cabo del Este”, señaló Orci.

Actualmente, Los Cabos cuenta con aproximadamente 19 mil habitaciones de hotel, la mayoría enfocadas al mercado de lujo. Para este cierre de año, el sector hotelero estima una ocupación superior al 80%, consolidando al destino como un polo de turismo premium en la región.