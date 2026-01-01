Los Cabos alista aperturas hoteleras de lujo rumbo a 2026

El destino turístico de Los Cabos se prepara para una nueva etapa de crecimiento con la llegada de nuevos desarrollos hoteleros de lujo que comenzarán a abrir a partir de 2025 y se extenderán hacia 2026 y los próximos años, consolidando a la región como uno de los principales polos de inversión hotelera en México.

Hoteles de lujo que llegarán a Los Cabos en 2025 y 2026

Entre las aperturas más relevantes destaca Park Hyatt Los Cabos, que será el primer hotel de esta marca en México y cuya inauguración está prevista en las próximas semanas. A este proyecto se suma Aman Los Cabos, también el primer resort Aman en el país, con apertura estimada para la primera mitad de 2026.

Asimismo, avanzan los desarrollos de la marca Siro, perteneciente a One&Only, enfocada en el segmento de wellness y experiencias de bienestar, así como un St. Regis Los Cabos, cuya apertura está programada para finales de 2026.

Proyectos hoteleros de alto nivel a mediano plazo

Dentro del portafolio de inversiones futuras destaca el primer hotel Raffles en México, marca de lujo originaria de Singapur y parte del grupo Accor, con apertura proyectada para 2028. A este crecimiento se suma la reciente apertura de Delano Los Cabos, una marca de lujo lifestyle de Accor que debuta en el mercado mexicano.

En paralelo, la empresa de hospitalidad Ennismore, filial de Accor Hotels, anunció una expansión estratégica en las Américas, que incluye nuevas propiedades en México, el Caribe y Estados Unidos. Para el país, se contempla la llegada por primera vez de marcas como Delano, Hyde, The Hoxton y Mama Shelter, destacando el proyecto Delano East Cape en Los Cabos, previsto para 2029.

Crecimiento hotelero y alta ocupación en Los Cabos

Actualmente, Los Cabos cuenta con cerca de 19 mil cuartos de hotel, la mayoría orientados al segmento premium y de lujo. Para el cierre del año, el sector hotelero estima una ocupación superior al 80 %, lo que confirma la alta demanda turística y el atractivo del destino para nuevos desarrollos.

