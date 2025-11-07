Los Cabos brilla en los “Oscar del Turismo” con seis premios Travvy Awards 2025

El destino turístico de Los Cabos confirmó su posición como uno de los más destacados de México y el mundo al recibir seis premios en la edición 2025 de los Travvy Awards, conocidos internacionalmente como los “Oscar del Turismo”, entregados por Northstar Travel Group y TravelPulse en Miami.

Los Travvy Awards reconocen a destinos, hoteles, aerolíneas y empresas turísticas por su excelencia, innovación y compromiso con las mejores prácticas de la industria. Los ganadores se determinan mediante votación del público y evaluación de expertos, lo que refleja tanto la preferencia de los viajeros como la calidad certificada por la industria.

En esta edición, Los Cabos obtuvo cuatro premios Gold en categorías nacionales:

Mejor Destino Gastronómico

Mejor Destino para Bodas

Mejor Destino Turístico

Mejor Oficina de Turismo

Además, recibió dos Silver Awards por:

Mejor Destino para Luna de Miel en México

Mejor Programa de Academia para Agentes de Viaje – Especialista en Los Cabos

Los galardones Gold destacan a los destinos que ofrecen experiencias excepcionales y sostenibles, mientras que los Silver premian a finalistas con un desempeño sobresaliente y contribuciones significativas al turismo responsable.

Asimismo, en 2025, Los Cabos recibió reconocimiento en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations de Tripadvisor, consolidando su prestigio internacional. El destino fue destacado como el segundo mejor en la categoría Top Destination México, y se ubicó en el puesto 21 del ranking 25th Anniversary Destination – World. También obtuvo mención en la categoría Best of the Best Beaches – México, que resalta la calidad y popularidad de algunas de sus playas más visitadas.

Estos reconocimientos fortalecen la imagen internacional de Los Cabos como un destino multifacético, competitivo y comprometido con la excelencia en turismo, gastronomía, bodas, lunas de miel y experiencias personalizadas para sus visitantes.