Los Cabos buscan crear el primer Centro de Salud Mental gratuito

Ante la creciente preocupación por la salud mental de la población, el Cabildo de Los Cabos, en coordinación con el Ayuntamiento, desarrolla un proyecto para construir el primer Centro de Salud Mental gratuito del municipio, que ofrecerá atención especializada y servicios de apoyo emocional a la ciudadanía.

La iniciativa surge como respuesta al aumento de enfermedades relacionadas con factores sociales y laborales que afectan la salud emocional y psicológica de los habitantes de la región. Este centro de salud mental será un espacio gratuito, diseñado para brindar orientación, acompañamiento y talleres preventivos.

Al respecto, José Manuel Larumbe, regidor del Cabildo de Los Cabos, señaló que tanto el alcalde como los regidores coinciden en la necesidad de poner mayor atención a la salud mental de los habitantes del municipio. Actualmente, se trabaja de manera conjunta en la planeación y desarrollo del proyecto.

“Actualmente, por diversos factores, el tema de la salud mental ha cobrado mayor relevancia. Estamos trabajando en conjunto para hacer un Centro de Salud Mental, el cual será el primero en Los Cabos y será gratuito”, expresó Larumbe.

El regidor explicó que el Centro de Salud Mental no solo brindará atención psicológica especializada, sino que también incluirá áreas de talleres y pláticas para fomentar la prevención, orientación y apoyo integral a quienes enfrenten problemas emocionales o psicológicos.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y planeación, mientras las autoridades municipales analizan los aspectos técnicos y financieros necesarios para concretar la construcción y poner en marcha este espacio de atención integral en Los Cabos.

