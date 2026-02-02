Los Cabos cierra enero con ocupación hotelera cercana al 74%

Los Cabos cerró el mes de enero con una ocupación hotelera cercana al 74 por ciento, cifra que se mantiene en línea con los registros obtenidos en años anteriores, informó la presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso.

La representante del sector hotelero explicó que, aunque los porcentajes pueden presentar ligeras variaciones, el comportamiento de la ocupación hotelera en enero refleja estabilidad turística para el destino, especialmente frente a otros destinos de sol y playa en México que han registrado una tendencia a la baja.

Indicó que durante 2025 el objetivo del sector fue igualar los niveles alcanzados en 2024, meta que se logró cumplir. Bajo ese mismo enfoque, señaló que el principal reto para 2026 será mantener los mismos niveles de ocupación, priorizando la consolidación del destino dentro del mercado nacional e internacional.

“Los números que tenemos van muy de la mano con los que hemos manejado en años anteriores. Existen destinos turísticos de la República Mexicana que van a la baja, por lo que nuestro objetivo es mantener los indicadores del año pasado”, expresó.

Orcí Fregoso destacó que uno de los principales desafíos para Los Cabos será conservar los indicadores positivos del turismo, así como sostener una tarifa promedio superior a los 500 dólares por noche. Añadió que el sector hotelero de Los Cabos continuará trabajando para fortalecer el posicionamiento del destino en el mercado de lujo, segmento que se ha consolidado como una de sus principales apuestas en los últimos años.