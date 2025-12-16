Los Cabos crece en turismo estadounidense mientras Cancún y Puerto Vallarta registran caída

En contraste con Cancún y Puerto Vallarta, que reportaron una caída significativa en el arribo de turistas provenientes de Estados Unidos, Los Cabos se posicionó como el único destino turístico del país con crecimiento, al registrar un aumento del 1.4 por ciento, según el más reciente reporte de visitantes estadounidenses.

Mauricio Salicrup, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), capítulo Los Cabos, explicó que el comportamiento positivo del destino resalta frente al decremento “bastante agudo” que enfrentan otros polos turísticos del país.

“Se acaba de dar a conocer el reporte de visitantes estadounidenses. Tenemos un decremento bastante agudo para Cancún y Puerto Vallarta; en el caso de Los Cabos es el único que registra crecimiento del 1.4 por ciento”, señaló.

El empresario indicó que este resultado, aunque moderado, refleja el impacto de la estrategia de promoción turística que se mantiene a través del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), la cual ha permitido amortiguar la caída del turismo estadounidense en la región.

“Los Cabos está promoviendo a través del Fiturca, lo que ha permitido que el decremento del turismo estadounidense sea menor. No estamos buscando atraer turismo de manera masiva, sino turismo de calidad”, puntualizó.

Salicrup advirtió que las cifras envían un mensaje claro a las autoridades turísticas, al evidenciar la necesidad de fortalecer modelos de promoción enfocados en mercados estratégicos y visitantes de alto valor.

Finalmente, destacó que el desempeño de Los Cabos confirma la efectividad de una estrategia diferenciada, en un contexto nacional donde destinos como Cancún y Puerto Vallarta enfrentan una reducción sostenida en la llegada de turistas internacionales, particularmente del mercado estadounidense.