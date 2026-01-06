Los Cabos inicia enero con ocupación hotelera superior al 80%

Los Cabos arrancó el 2026 con un sólido inicio en el turismo, registrando cifras destacadas en la ocupación hotelera. Durante los primeros días de enero, los hoteles del destino reportaron una ocupación de hasta 90%, según informó Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

“El mes de enero es muy movido para la ocupación hotelera del destino. Nuestra temporada alta inicia en octubre y se mantiene durante los primeros meses del año. Aunque después del periodo vacacional la ocupación disminuye ligeramente, no baja del 80%”, indicó Orcí Fregoso.

LEE MÁS: Los Cabos espera mantener números positivos durante el 2026

Los pronósticos para el primer trimestre de 2026 son positivos, con un flujo constante de turistas nacionales e internacionales, lo que asegura la continua recuperación del turismo en Los Cabos y fortalece al sector hotelero de la región.

Orcí Fregoso destacó que para 2026 se espera mantener cifras similares a las del año anterior, con un crecimiento significativo en la llegada de turistas sudamericanos gracias a la conexión aérea directa con Panamá, y un impulso adicional al turismo de lujo que llega al destino.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO