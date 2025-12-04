Los Cabos espera alta ocupación y tarifas superiores a 500 dólares en diciembre

El sector hotelero de Los Cabos proyecta un cierre de diciembre positivo, con una ocupación estimada del 75% y una tarifa promedio por noche superior a 500 dólares, según informó Lilz Orci Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

Orci Fregoso explicó que la actividad turística durante 2025 ha seguido la tendencia registrada en 2024, manteniendo niveles estables de demanda y ocupación hotelera.

“Todo el 2025 hemos ido de la mano con la ocupación que se registró durante el 2024. Para diciembre esperamos cerrar con un 75% de ocupación. . Navidad es una temporada buena, pero tan solo en Año Nuevo alcanzamos picos de ocupación de alrededor del 90%. La tarifa promedio de 500 dólares”, señaló.

LEE MÁS: Aeropuerto Internacional de Los Cabos resalta potencial de Sudamérica con nueva ruta a Panamá

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos destacó que estas tarifas promedio superiores a 500 dólares por noche reflejan la alta demanda turística y la preferencia de los visitantes por la región durante la temporada vacacional de fin de año.

Los Cabos continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de México, combinando playas, actividades recreativas y servicios de lujo que mantienen su atractivo para turistas nacionales e internacionales.