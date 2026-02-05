Los Cabos espera 50 mil estudiantes por Spring Break; hoteles reportan llenos totales

El destino turístico de Los Cabos se prepara para recibir a cerca de 50 mil estudiantes durante la temporada de Spring Break 2026, que iniciará en el mes de marzo. La mayor afluencia de visitantes se concentrará en Cabo San Lucas, especialmente en la zona de playa El Médano, donde diversos hoteles ya reportan llenos totales de manera anticipada.

De acuerdo con Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el destino mantendrá una ocupación hotelera promedio del 80% durante Spring Break, impulsada principalmente por el turismo juvenil proveniente de Estados Unidos.

“En el mes de marzo somos anfitriones del Spring Break. El destino se llena, sobre todo Cabo San Lucas. Estamos con una ocupación cercana al 80%. Buscamos una correcta organización durante las cinco semanas que dura la temporada, en la que recibiremos alrededor de 50 mil estudiantes”, explicó Orcí Fregoso.

Por su parte, la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos señaló que la expectativa para Spring Break es altamente positiva, ya que al menos 12 hoteles ubicados en la zona turística de El Médano han alcanzado ocupación total.

La llegada masiva de estudiantes consolida a Los Cabos como uno de los destinos favoritos para el Spring Break, generando una derrama económica estimada en 40 millones de dólares, lo que representa un impulso significativo para el sector turístico y la economía local.

