Los Cabos estrena rutas directas desde Austin, Indianápolis y Las Vegas

La conectividad aérea de Los Cabos sigue en expansión con la apertura de nuevas rutas directas desde Estados Unidos, lo que refuerza la llegada de turistas estadounidenses y la competitividad del destino turístico.

Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) Los Cabos, explicó que la primera de estas rutas se inaugurará desde Austin, Texas, un mercado que requirió años de trabajo para consolidar la conectividad aérea.

“Hace tres años American Airlines inauguró la primera ruta directa desde Austin y, este invierno, Delta también iniciará vuelos directos desde esta ciudad hacia Los Cabos”, señaló Esponda.

A inicios de 2026, Southwest Airlines lanzará un vuelo directo desde Indianápolis, seguido en mayo de ese mismo año por una ruta desde Las Vegas, otro mercado estratégico que, al igual que Austin, necesitó un esfuerzo considerable para establecerse.

Estas nuevas rutas forman parte de la estrategia de Los Cabos para ampliar la oferta de vuelos directos, facilitando el acceso de turistas y consolidando al destino como una opción preferente para quienes buscan experiencias de viaje únicas.

Además, cabe destacar que el próximo 4 de diciembre arribará el primer vuelo directo desde Panamá, operado por Copa Airlines, lo que permitirá a Los Cabos explorar nuevos mercados en Centroamérica y Sudamérica, regiones que han mostrado un creciente interés por visitar el destino.