Los Cabos gestionará 180 mdp ante SEDATU para compensar recorte federal

ras el recorte de 776 millones de pesos al paquete económico federal, que impactó a los cinco municipios de Baja California Sur, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció que gestionará ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) un monto de 180 millones de pesos, con el fin de compensar parcialmente la reducción de recursos y garantizar la continuidad de obras sociales.

De acuerdo con autoridades municipales, estos recursos estarían destinados a proyectos prioritarios de pavimentación, agua potable y mejoramiento de espacios públicos, acciones consideradas fundamentales para atender rezagos sociales y fortalecer la infraestructura urbana del municipio.

El director municipal de Desarrollo Social, Carlos Castro, explicó que el recurso tendría un carácter complementario y se distribuiría en tres vertientes clave para el bienestar de la población.

“Son 180 millones que vienen de manera complementaria a compensar de manera momentánea ante el recorte. Este recurso va distribuido en tres vertientes: agua potable, pavimentación y áreas públicas. Nosotros confiamos que el recorte se va a considerar para todos los municipios de Baja California Sur”, expresó.

LEE MÁS: Playa El Médano contará con torres de videovigilancia enlazadas al C2

El funcionario subrayó que el impacto del ajuste presupuestal es generalizado en la entidad, por lo que confió en que se analicen mecanismos de apoyo federal que permitan mantener la ejecución de obras sociales en los municipios, especialmente aquellas enfocadas en reducir desigualdades y atender necesidades básicas de la población.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO