Crecen vuelos y visitantes: Los Cabos vive un gran impulso turístico

El turismo en Los Cabos continúa consolidándose como uno de los motores económicos más fuertes de Baja California Sur, al posicionarse como el tercer destino turístico de México con mayor llegada de visitantes internacionales, informó el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

Durante la presentación del balance correspondiente al primer semestre de 2025, el director de Fiturca, Rodrigo Esponda Cascajares, destacó el impacto positivo del crecimiento turístico en la región, especialmente en términos de conectividad aérea, derrama económica y posicionamiento internacional.

“Tenemos un incremento del 1.6 % en el flujo total de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. La tarifa promedio por visitante ha crecido significativamente: pasó de 268 dólares en 2019 a 481 dólares en 2025. Además, casi el 11 % de los visitantes internacionales que llegan a México lo hacen directamente a Los Cabos, lo que refleja nuestra creciente relevancia”, señaló.

✈️ Más rutas y mayor conectividad aérea

Actualmente, Los Cabos cuenta con 61 rutas aéreas directas, provenientes de ciudades de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Alemania, siendo el mercado estadounidense el principal emisor de viajeros. El destino opera 572 vuelos semanales, incluyendo 16 rutas nacionales, lo que representa un crecimiento del 42 % respecto a las 8 rutas que existían en 2019.

Este aumento en la conectividad ha sido clave para atraer a un turismo de alto poder adquisitivo, con un gasto promedio diario superior a los 6 mil pesos mexicanos y una estancia promedio de seis días, lo que genera una derrama económica 2.5 veces superior al promedio nacional.

📊 Promoción turística con alto retorno de inversión

Fiturca resaltó el impacto de sus campañas de promoción turística, que han demostrado una eficiencia sobresaliente: por cada peso invertido, el retorno es de 323 pesos, lo que ha permitido posicionar a Los Cabos como uno de los destinos más competitivos y atractivos a nivel internacional.

🌍 Expansión hacia nuevos mercados

Para el cierre de 2025, se espera el reinicio del vuelo directo desde Frankfurt, Alemania, y el inicio de operaciones del vuelo de Copa Airlines, que conectará a Panamá con Los Cabos. Estas nuevas rutas permitirán ampliar la presencia del destino en mercados emergentes de Centroamérica y Sudamérica, abriendo nuevas oportunidades para la industria turística local.