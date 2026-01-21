Los Cabos busca ruta directa con Iberia y British Airways

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el destino turístico de Los Cabos avanza en su estrategia de conectividad aérea internacional al sostener reuniones clave con directivos de Iberia y British Airways, dos de las aerolíneas más importantes de Europa. El objetivo principal es concretar una nueva ruta aérea directa entre Europa y Los Cabos, que impulse la llegada de turistas europeos a la región.

Rodrigo Esponda Cascajares, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), informó que estos encuentros forman parte de una planeación a mediano plazo, con miras a que en un periodo aproximado de dos a tres años se pueda establecer una nueva conexión aérea directa con el continente europeo.

El titular de FITURCA destacó que la actual ruta directa Frankfurt–Los Cabos, operada por la aerolínea Cóndor, ha sido clave para posicionar al destino en diversos mercados europeos, al registrar un factor de ocupación superior al 70 y hasta 80 por ciento durante su segunda temporada de operaciones.

“Entre las reuniones más relevantes que hemos sostenido se encuentra la del grupo propietario de Iberia y British Airways, donde analizamos el crecimiento sostenido del turismo europeo hacia Los Cabos en los últimos años. Estos resultados abren la posibilidad de sumar una ruta adicional desde Europa, complementando la que actualmente se tiene con Cóndor”, explicó Esponda Cascajares.

LEE MÁS: Los Cabos impulsa su presencia en Fitur para conquistar el mercado europeo

La participación de Los Cabos en FITUR 2026 cobra especial relevancia, ya que México es uno de los países protagonistas de esta edición. En Madrid, el destino cuenta con una fuerte presencia promocional que resalta su oferta de turismo de naturaleza, lujo, gastronomía y experiencias exclusivas.

Asimismo, se informó que en esta edición de la feria, el Ayuntamiento de Los Cabos contará con un espacio propio dentro del evento, desde donde se impulsará la promoción integral del municipio, destacando no solo la zona turística, sino también los servicios, espacios culturales y atractivos de las comunidades rurales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO