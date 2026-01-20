Los Cabos impulsa su presencia en Fitur para conquistar el mercado europeo

Del 21 al 25 de enero, Los Cabos se posiciona como uno de los destinos turísticos más destacados en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025, que se celebra en Madrid, España, aprovechando que México participa como país socio en esta edición.

La delegación sudcaliforniana, encabezada por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), busca capitalizar la exposición internacional para fortalecer la comercialización del destino en el mercado europeo, mediante una estrategia integral que incluye activaciones de marca, publicidad urbana y promoción directa en la capital española.

La participación de Los Cabos cobra especial relevancia este año, ya que los reflectores de Fitur están centrados en la oferta turística mexicana. En Madrid ya se observan campañas que destacan los atractivos naturales, el turismo de lujo y la infraestructura hotelera que caracterizan al destino, señaló Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

“Fitur es una de las ferias internacionales más importantes del sector turístico. En esta edición, México es el país invitado y todos los eventos están enfocados en nuestro país. Ya se observan activaciones de marca por estado y publicidad de destinos como Los Cabos”, expresó.

La comitiva está integrada por hoteles, artesanos y expositores turísticos, quienes tienen como objetivo principal diversificar el origen de los visitantes y reducir la dependencia de los mercados tradicionales. Con el respaldo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, se apuesta a que la conectividad aérea, la oferta de servicios premium y la alta ocupación hotelera prevista para Semana Santa incentiven al turismo europeo a elegir Cabo San Lucas como su próximo destino vacacional.

