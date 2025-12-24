Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Diciembre, 2025
HomeTurismoLos Cabos prevé un incremento del 85% en vuelos durante Navidad
Turismo

Los Cabos prevé un incremento del 85% en vuelos durante Navidad

Durante Navidad, el Aeropuerto de Los Cabos incrementará sus vuelos más del 85%, pasando de 70 a 130 operaciones
24 diciembre, 2025
0
45
Vuelos Los Cabos navidad

Foto: Luis Castrejón

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos se prepara para un aumento significativo en la llegada de vuelos durante la temporada navideña, especialmente los días 24 y 25 de diciembre, cuando se espera que las operaciones aéreas crezcan más de un 85% respecto a un día regular.

Según Francisco Villaseñor, director del aeropuerto, en fechas clave como Thanksgiving y Navidad, el flujo de vuelos y pasajeros aumenta considerablemente, favoreciendo al turismo y la economía local.

“En fechas muy específicas como Thanksgiving y Navidad incrementan los arribos. Lógicamente es lo que estamos viendo que gradualmente; más pasaje en beneficio del destino. Para que tengamos una idea, en temporada alta un sábado que es de mayor operación, podemos pasar de 70 vuelos hasta 130 operaciones; sí es considerable el incremento de vuelos”, explicó Villaseñor.

LEE MÁS: Hoteleros de Los Cabos destacan cierre del 2025 con cifras sólidas en ocupación

El incremento de vuelos refleja la alta demanda de pasajeros que visitan Los Cabos durante las festividades, consolidando al destino como uno de los más atractivos de México para el turismo nacional e internacional.

A pesar de la disminución en las operaciones de algunas aerolíneas nacionales durante 2024, ocasionada por problemas en la configuración de sus aviones, el aeropuerto mantiene expectativas positivas. Para 2025, se proyecta recibir alrededor de 7.5 millones de pasajeros, lo que confirma la recuperación y estabilidad del destino turístico.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAeropuerto Internacional de Los CabosNavidad
Articulo anterior

Huelga paraliza operaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas y retrasa miles de ...

Siguiente articulo

Trabajadores del Tren Maya advierten bloqueo en Chetumal por falta de pago