Los Cabos prevé un incremento del 85% en vuelos durante Navidad

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos se prepara para un aumento significativo en la llegada de vuelos durante la temporada navideña, especialmente los días 24 y 25 de diciembre, cuando se espera que las operaciones aéreas crezcan más de un 85% respecto a un día regular.

Según Francisco Villaseñor, director del aeropuerto, en fechas clave como Thanksgiving y Navidad, el flujo de vuelos y pasajeros aumenta considerablemente, favoreciendo al turismo y la economía local.

“En fechas muy específicas como Thanksgiving y Navidad incrementan los arribos. Lógicamente es lo que estamos viendo que gradualmente; más pasaje en beneficio del destino. Para que tengamos una idea, en temporada alta un sábado que es de mayor operación, podemos pasar de 70 vuelos hasta 130 operaciones; sí es considerable el incremento de vuelos”, explicó Villaseñor.

El incremento de vuelos refleja la alta demanda de pasajeros que visitan Los Cabos durante las festividades, consolidando al destino como uno de los más atractivos de México para el turismo nacional e internacional.

A pesar de la disminución en las operaciones de algunas aerolíneas nacionales durante 2024, ocasionada por problemas en la configuración de sus aviones, el aeropuerto mantiene expectativas positivas. Para 2025, se proyecta recibir alrededor de 7.5 millones de pasajeros, lo que confirma la recuperación y estabilidad del destino turístico.

