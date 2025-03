Los Cabos, entre los mejores destinos del mundo en los premios de Tripadvisor 2025

Los Cabos continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, tras ser reconocido en los Tripadvisor Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations 2025. En esta edición, el destino recibió múltiples galardones que refuerzan su atractivo y prestigio internacional.

Entre los reconocimientos, Los Cabos obtuvo el segundo lugar en la categoría “Top Destination México”, además de figurar en la posición 21 del 25th Anniversary Destination – World, una distinción especial en conmemoración del aniversario de los premios. Asimismo, fue galardonado en la categoría de Mejor Playa de México, resaltando la belleza y calidad de sus costas.

Uno de los premios más destacados es el 25th Anniversary Destination – World, que reconoce a Los Cabos como uno de los destinos más sobresalientes a nivel global. Este reconocimiento subraya la belleza natural de la región, su infraestructura turística de clase mundial y la alta calidad de los servicios que ofrece. El galardón se otorga a lugares que han dejado una huella significativa en los viajeros y refleja la preferencia de quienes han visitado el destino.

Por otro lado, el premio Top Destination México posiciona a Los Cabos como uno de los destinos turísticos más importantes del país, preferido tanto por visitantes nacionales como internacionales. Dentro de los atractivos más valorados, sus playas más icónicas, como Chileno, Palmilla y Santa María, fueron incluidas entre las mejores del país.

Los Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más influyentes a nivel mundial, se basan en las opiniones y experiencias compartidas por los viajeros durante un período de 12 meses. Estos reconocimientos reflejan la creciente popularidad de Los Cabos y su posicionamiento como uno de los destinos más exclusivos y preferidos en el ámbito internacional.

Cabe destacar que, además del reconocimiento general, tres playas de Los Cabos fueron incluidas entre las mejores de México en la categoría de Mejor Playa, con Chileno y Santa María en Cabo San Lucas, y Palmilla en San José del Cabo.