Miércoles 24 de Diciembre, 2025
Los Cabos brilla en Navidad con 80% de ocupación hotelera

Los Cabos registra 80% de ocupación hotelera en Nochebuena y Navidad; la tarifa hotelera promedio supera los 600 dólares por noche.
24 diciembre, 2025
Navidad en Los Cabos

Foto: Especial

Durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el destino turístico de Los Cabos mantiene un balance positivo al alcanzar una ocupación hotelera promedio del 80 por ciento, reflejo del alto flujo de turistas nacionales e internacionales que eligen la región para pasar las fiestas decembrinas.

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso, destacó que esta temporada es una de las más importantes del año para el destino turístico. Subrayó que el nivel actual de ocupación hotelera es favorable y que se prevé un incremento significativo para el cierre de 2024.

“Esta es una temporada clave para Los Cabos. Actualmente registramos una ocupación hotelera del 80%, y esperamos que para Año Nuevo se incremente hasta un 90%. Las calles están llenas de turistas, los aeropuertos muy concurridos y los hoteles se preparan con cenas”, señaló.

LEE MÁS: Los Cabos prevé un incremento del 85% en vuelos durante Navidad

Aeropuerto de Los Cabos registra incremento en operaciones

En este contexto, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos también reporta un aumento notable en su actividad, alcanzando un nivel de operaciones cercano al 80 por ciento, en concordancia con la alta demanda de vuelos durante la temporada navideña.

Tarifa hotelera supera los 600 dólares por noche

Asimismo, se informó que Los Cabos mantiene una tarifa hotelera promedio superior a los 600 dólares por noche durante las fiestas decembrinas, consolidándose como uno de los destinos turísticos de mayor valor y preferencia en México para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

