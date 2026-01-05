Los Cabos espera mantener números positivos durante el 2026

La Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que en 2025 el destino registró una ocupación promedio del 71% y una tarifa superior a 500 dólares por noche, consolidándose como un referente del turismo de lujo en México.

Se espera mantener la ocupación hotelera en 2026

Para 2026, la representante del sector hotelero en la región, Lilzi Orcí Fregoso, señaló que se espera mantener cifras similares a las del año anterior. Destacó que se proyecta un crecimiento importante en la llegada de turistas sudamericanos, gracias a la conexión directa con Panamá.

“Esperamos que este 2026 se comporte de igual manera que en 2025. Para este año tenemos una nueva ventaja: el vuelo de Copa que une a Los Cabos con América Latina. Esperamos crecer en el segmento sudamericano e ir mejorando la tarifa promedio por noche”, indicó.

Apuestas al turismo de lujo y nuevas marcas hoteleras

Una de las principales estrategias de Los Cabos es consolidarse como destino de turismo de lujo, por lo que durante 2026 se espera la apertura de nuevas marcas hoteleras exclusivas en México, como Aman, que atraerá turistas de alto poder adquisitivo y contribuirá a fortalecer la derrama económica del destino.

