Los Cabos registra cerca del 80% de ocupación durante Acción de Gracias

La celebración del Día de Acción de Gracias se ha convertido en una de las fechas con mayor afluencia turística en Los Cabos, lo que impulsa significativamente la ocupación hotelera del destino.

Lilzi Orci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, señaló que esta temporada se mantiene como una de las más fuertes para el sector, debido a la alta llegada de turistas estadounidenses, principal mercado del destino. Según Orci, durante el Día de Acción de Gracias, la ocupación hotelera alcanzará aproximadamente el 80%.

“Esta temporada es una de las que más visitantes recibimos, especialmente aquellos que celebran Thanksgiving en Estados Unidos, nuestro principal mercado turístico. Es tradición que los hoteles ofrezcan cenas especiales para los huéspedes, adaptadas a las festividades de esta fecha. Esperamos cerrar noviembre con una ocupación del 74% al 75%, pero durante Acción de Gracias estamos llegando casi al 80%”, destacó Orci.

De cara al cierre del mes de noviembre, el sector hotelero en Los Cabos proyecta una ocupación promedio del 75%, anticipando un incremento aún mayor durante la temporada navideña, cuando el flujo de turismo nacional e internacional aumenta considerablemente.