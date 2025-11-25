Los Cabos se prepara para las fiestas decembrinas con operativo Guadalupe–Reyes

La Dirección Municipal de Protección Civil de Los Cabos anunció el despliegue del Operativo Guadalupe–Reyes, que iniciará el próximo 8 de diciembre. El objetivo es reforzar la seguridad durante una de las temporadas con mayor actividad social, religiosa y turística del municipio.

El director de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, explicó que el arranque oficial marcará el inicio de una serie de acciones preventivas en coordinación con cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad y autoridades municipales.

Uno de los eventos que mayor atención requiere es la peregrinación hacia la delegación de Miraflores, programada para los días 11 y 12 de diciembre, que cada año convoca a miles de feligreses y coincide con las festividades tradicionales de la comunidad.

“Vamos a dar el arranque de dos operativos importantes: el operativo Guadalupe–Reyes, que inicia el 8 de diciembre, y el operativo de la peregrinación hacia la delegación de Miraflores los días 11 y 12 de diciembre. Son días importantes en los que miles de personas participan”, señaló Cota Márquez.

Acciones preventivas durante el Operativo Guadalupe–Reyes

El Operativo Guadalupe–Reyes contempla:

Monitoreo de vías principales y puntos estratégicos.

Asistencia preventiva a peregrinos y visitantes.

Presencia de unidades de emergencia y coordinación con corporaciones de seguridad.

Acciones interinstitucionales para responder rápidamente ante cualquier incidente.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de seguridad y participar de manera ordenada en las actividades religiosas y festivas.