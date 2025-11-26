Los Cabos se prepara para el frío: podrían abrir refugios temporales

Aunque los frentes fríos en Los Cabos no suelen ser tan severos, las autoridades locales se mantienen alertas y listas para actuar en caso de que las temperaturas caigan de manera significativa o se presenten lluvias invernales.

“Aquí en Los Cabos los frentes fríos no son tan extremos. Las temperaturas pueden bajar hasta 10 grados centígrados en la zona de la sierra; entre 15 y 20 grados en la zona urbana, pero estamos preparados para cualquier descenso importante de temperatura. Buscaremos trabajar de manera coordinada con el Sistema DIF Municipal para abrir un refugio temporal”, explicó Francisco Cota Márquez, director de Protección Civil de Los Cabos.

El plan contempla la apertura de albergues temporales, que ofrecerán resguardo seguro, atención básica y abrigo a quienes puedan verse afectados por el frío extremo. Esta medida forma parte de un esquema preventivo para proteger a la población más vulnerable.

La Dirección Municipal de Protección Civil informó que, para finales de noviembre, se espera la llegada de las primeras lluvias asociadas a la temporada invernal en Los Cabos, derivadas de frentes fríos y la presencia de un río atmosférico.

El pronóstico contempla precipitaciones entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, marcando el inicio formal de la temporada de lluvias invernales en el municipio. Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse informada, prestando especial atención a niños, personas mayores y otros sectores vulnerables, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar su seguridad durante estos días de clima invernal.