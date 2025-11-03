Los Cabos prepara inversión millonaria para embellecer sus zonas turísticas

Con una inversión de 140 millones de pesos, el Ayuntamiento de Los Cabos iniciará en los próximos días un proyecto de embellecimiento urbano en el Centro Histórico de San José del Cabo y en la zona turística de Cabo San Lucas, el cual se prevé concluya en diciembre.

El programa forma parte de una estrategia impulsada por el Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur (Fitues), orientada a mejorar la infraestructura turística y reforzar la imagen de Los Cabos como uno de los destinos más atractivos del país.

La secretaria de Turismo y Economía de Baja California Sur, Maribel Collins Sánchez, explicó que los recursos provienen del impuesto sobre hospedaje recaudado por la Secretaría de Finanzas estatal, incluyendo las aportaciones generadas por plataformas digitales como Airbnb, Booking y Expedia.

“Dentro del Fideicomiso de Promoción Turística, se recauda por el impuesto sobre hospedaje que es recaudado por la Secretaría de Finanzas y se regresa a los fideicomisos de los municipios para la promoción. Pero del rubro que se ingresa por las plataformas de hospedaje como Airbnb, Booking, Expedia, va para infraestructura turística y lo demás es para la promoción. Es así como se toma en cuenta a los alcaldes de cada municipio para que presenten proyectos”, explicó Collins Sánchez.

Las obras de embellecimiento contemplan mejoras en imagen urbana, iluminación, mobiliario y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la oferta turística de Los Cabos y ofrecer una mejor experiencia a residentes y visitantes durante la próxima temporada alta.

Con esta inversión, Los Cabos consolida su compromiso con el turismo sustentable y de calidad, fortaleciendo su posición como motor económico de Baja California Sur y destino líder a nivel nacional.