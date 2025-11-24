Los Cabos se prepara para las primeras lluvias invernales

La dirección municipal de Protección Civil de Los Cabos informó que para finales de noviembre se esperan las primeras lluvias invernales, derivadas de los frentes fríos y la posible presencia de un río atmosférico, que podrían generar precipitaciones en el municipio.

El director de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, explicó que el pronóstico indica lluvias entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, marcando el inicio de la temporada de lluvias invernales y el cierre oficial de la temporada ciclónica.

“Viene también la temporada invernal, los frentes fríos. Tenemos un pronóstico que para finales de este mes, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, podamos tener la presencia de un río atmosférico que pueda ocasionar algunas lluvias en nuestro municipio. Con estas lluvias ya cerramos la temporada ciclónica. Tenemos que estar atentos; Protección Civil seguirá trabajando su plan operativo, que incluye diferentes actividades”, señaló Cota Márquez.

Además, las autoridades informaron que en los próximos días se dará el banderazo del operativo para las fiestas decembrinas, con el objetivo de mantener a la población informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas y garantizar que se sigan las recomendaciones de Protección Civil para minimizar riesgos ante precipitaciones o fenómenos meteorológicos asociados a los frentes fríos.