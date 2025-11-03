Hasta 130 vuelos diarios: Los Cabos se prepara para la temporada alta

Con la llegada de la temporada alta en Los Cabos, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos se prepara para recibir un incremento importante en el flujo de pasajeros y operaciones aéreas. Francisco Villaseñor, director del aeropuerto, indicó que este periodo inicia a partir del 15 de noviembre, cuando gradualmente se nota un aumento en el tránsito de viajeros.

Aumento de vuelos en temporada alta

El incremento en la actividad aérea es especialmente notable los sábados, considerados los días de mayor operación. En estos días, el aeropuerto puede pasar de 70 vuelos hasta 130 operaciones, reflejando un crecimiento considerable respecto a meses anteriores. Este dinamismo demuestra la importancia del turismo en Los Cabos y la preparación del aeropuerto para garantizar un flujo eficiente de pasajeros.

“Consideramos el inicio de la temporada alta a partir del 15 de noviembre. Vienen fechas muy específicas como Acción de Gracias y Navidad, y estamos viendo un aumento gradual en el flujo de pasajeros, en beneficio del destino turístico. En temporada alta, un sábado podemos pasar de 70 vuelos hasta 130 operaciones; es un incremento considerable”, explicó Villaseñor.

Proyección de pasajeros para 2025

Para 2025, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos espera recibir 7.5 millones de pasajeros, manteniendo la cifra pese a la disminución de operaciones de aerolíneas nacionales en 2024, causada por problemas en la configuración de sus aviones.