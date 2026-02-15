Los Cabos prepara su Primera Carrera Canina para promover bienestar animal

El municipio de Los Cabos se prepara para su Primera Carrera Canina, un evento recreativo que busca combinar diversión, convivencia familiar y apoyo al bienestar animal. La actividad está organizada por la Primera Regiduría del Cabildo, encabezada por el regidor José Manuel Larumbe Pineda.

El evento se realizará en dos fechas y sedes: el 22 de febrero en Cabo San Lucas, en Playa Coral Negro (La Empacadora), y el 1 de marzo en San José del Cabo, frente a las oficinas del INDEM, en horario de 7:00 a 12:00 horas.

“Vamos a tener la primera carrera municipal. Las mascotas irán acompañadas por sus dueños y buscamos que las familias disfruten mientras donan croquetas o productos para los animales. Todo lo recaudado se entregará a asociaciones encargadas del bienestar animal”, explicó Larumbe Pineda.

Los participantes podrán competir en categorías por tamaño de raza —pequeña, mediana y grande—, sin necesidad de experiencia previa. Para registrarse, se solicita un donativo en especie, como alimento para perros o productos de limpieza, que será destinado a asociaciones de cuidado animal.

El registro se realiza vía WhatsApp al (624) 177-0960, indicando la fecha, nombre del participante, nombre de la mascota y tamaño de raza. Cada persona recibirá un kit de participación, independientemente del número de mascotas que lleve. Debido al cupo limitado, la inscripción previa es indispensable para garantizar la seguridad y la organización del evento.

