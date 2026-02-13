Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 13 de Febrero, 2026
Turismo

Los Cabos proyecta 79% de ocupación hotelera en febrero

La ocupación hotelera en Los Cabos alcanzaría 79% en febrero, uno de los meses más fuertes del año para el destino turístico.
13 febrero, 2026
Ocupación Hotelera Los Cabos febrero 2026

Foto: Especial

La ocupación hotelera en Los Cabos se mantiene en niveles positivos para febrero, con una proyección del 79%, según la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso.

El sector turístico destaca que febrero y marzo son históricamente los meses más fuertes para el destino, impulsados por la temporada alta de turismo y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Inicio de 2026 y comportamiento del turismo

El arranque del año mostró que enero cerró con una ocupación hotelera del 73%, un punto porcentual por debajo de lo proyectado respecto al mismo mes de 2025.

Orcí Fregoso explicó que estas variaciones son normales: “Algunos meses estaremos un punto arriba y otros un punto abajo. El objetivo general es mantenernos sobre la misma línea”, señaló.

Marzo: llegada de springbreakers y derrama económica

Para marzo se estima que la ocupación hotelera en Los Cabos alcance el 80%, impulsada por la llegada de aproximadamente 50 mil springbreakers, quienes generarán una derrama económica superior a 40 millones de dólares.

Este flujo de visitantes consolida a Los Cabos como uno de los destinos más importantes de México durante la temporada alta de turismo, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios locales.

