Los Cabos proyecta ocupación hotelera del 75% en temporada alta

Los Cabos se prepara para cerrar el 2025 con una recuperación sostenida en la ocupación hotelera, tras un septiembre marcado por los niveles más bajos del año.

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso, señaló que se proyecta una ocupación promedio del 75% durante la temporada alta de noviembre y diciembre, superando incluso algunos registros del año pasado.

“En materia de ocupación estamos esperando cerrar al 65%, esto es muy a la par de lo que registramos el año pasado; ya se siente este respiro de la temporada baja. Hay que recordar que septiembre es el mes más bajo en todo el año. Inclusive en temas de ocupación turística hemos estado arriba dos puntos porcentuales”, explicó Orcí Fregoso.

Gran Ocupación en Acción de Gracias y Año Nuevo

Durante Acción de Gracias y Año Nuevo, la ocupación hotelera en Los Cabos podría superar el 90%, impulsada por turistas nacionales e internacionales. Este aumento refleja la consolidación del destino como uno de los principales atractivos turísticos de sol y playa en México, especialmente en el cierre del año.

El repunte en ocupación hotelera representa un impulso económico importante para hoteles, comercios y servicios turísticos locales. Los especialistas destacan que mantener esta tendencia será clave para asegurar una temporada alta exitosa y fortalecer el turismo en Los Cabos de cara a 2026.