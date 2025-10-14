Los Cabos recibe por primera vez el Virtuoso Chairman’s, evento global del turismo de lujo

Del 14 al 18 de octubre, Los Cabos será sede por primera vez en México del Virtuoso Chairman’s Event, una de las reuniones más importantes del turismo de lujo a nivel internacional.

El exclusivo encuentro reunirá a 120 propietarios de agencias de viajes de alto nivel, reconocidos por generar el mayor volumen de ventas dentro de la red global Virtuoso, consorcio que agrupa a las agencias y proveedores más destacados del turismo premium en el mundo.

La elección del destino responde al creciente posicionamiento de Los Cabos en este segmento, gracias a su infraestructura de clase mundial. Actualmente, 15 hoteles en el municipio forman parte de la red Virtuoso, lo que fortalece su perfil como destino líder del turismo de lujo en México.

“Virtuoso es un consorcio mundial que agrupa agencias de viajes y proveedores enfocados al turismo de lujo. En Los Cabos contamos con 15 hoteles que pertenecen a esta red. Por primera vez, seremos sede de este evento anual que reúne a 120 dueños de agencias de todo el mundo”, destacó Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

La relevancia de este segmento para la economía local es evidente. Solo en 2024, la red Virtuoso generó en Los Cabos una derrama económica superior a los 5,650 millones de pesos en hoteles miembros. El impacto total para la región se estima en 1,015 millones de pesos, considerando el gasto de los viajeros de alto nivel que eligen estas propiedades.

“El año pasado se generaron más de 113,500 noches de habitación en hoteles Virtuoso, con una tarifa promedio de 2,400 dólares por noche. Es un mercado de gran valor para el destino”, agregó Esponda.

Además del volumen económico, el perfil del viajero Virtuoso destaca por su poder adquisitivo. Se estima que el gasto promedio por estancia es de 57,000 pesos, con una tarifa promedio por noche de 2,489 dólares, cifras que reflejan el impacto directo del turismo de lujo en la economía local.

La realización del Virtuoso Chairman’s posiciona a Los Cabos como un referente global en hospitalidad de alto nivel, al tiempo que refuerza las relaciones comerciales con las agencias de viajes más influyentes del mundo.