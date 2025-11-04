Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos recibe la segunda temporada de vuelos directos desde Fráncfort, Alemania

Condor Airlines inicia la segunda temporada de vuelos directos Fráncfort–Los Cabos, reforzando turismo europeo y el lujo en Baja California Sur.
Luis Castrejón
4 noviembre, 2025
Turismo alemán en Los Cabos

Foto: Especial

 La segunda temporada de la ruta directa Fráncfort–Los Cabos operada por Condor Airlines comenzó el pasado 3 de noviembre de 2025 con un vuelo inaugural que transportó 285 pasajeros, principalmente provenientes de Alemania y otras regiones de Europa. La conexión fortalece la presencia internacional del destino y su atractivo ante los turistas europeos.

La ruta funcionará dos veces por semana, los lunes y viernes, hasta el 6 de abril de 2026, tras una primera temporada marcada por alta demanda y resultados positivos. La reactivación de este vuelo directo contribuye a la diversificación de mercados internacionales y al posicionamiento de Los Cabos como un destino de lujo, seguro y sostenible.

Perfil del turistas alemán

Los viajeros alemanes que visitan Los Cabos se caracterizan por un alto poder adquisitivo, con ingresos anuales que oscilan entre 45,000 y 100,000 dólares estadounidenses. La mayoría planifica sus viajes con más de tres meses de anticipación, utilizando agencias especializadas y plataformas digitales para organizar sus itinerarios.

Durante su estancia promedio de 10.5 días, los turistas gastan alrededor de $58,448 MXN por persona, eligiendo principalmente hoteles de 4 y 5 estrellas (69%), aunque también se hospedan en villas, departamentos y estancias privadas. Más de la mitad alquila vehículos para explorar destinos como Cabo San Lucas, San José del Cabo, Todos Santos, La Paz, Loreto y Cabo Pulmo.

Motivaciones de viaje hacia Los Cabos

El interés principal de este segmento se centra en actividades relacionadas con la naturaleza y el mar, como el avistamiento de vida marina, buceo, esnórquel, senderismo y disfrute de playas. La experiencia en Los Cabos es altamente valorada, con el 90% de los visitantes calificándola como excelente, destacando la hospitalidad, seguridad y calidad de los servicios turísticos.

El mercado alemán también representa un potencial de inversión, ya que 31% de los visitantes muestra interés en adquirir una segunda residencia o invertir en bienes raíces y programas vacacionales

Esta ruta se sumará al estreno del vuelo directo hacía Panamá, el cual busca atraer al mercado sudamericano, el cual con el paso de los años se a convertido en un mercado emergente interesante para Los Cabos.

