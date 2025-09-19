Los Cabos es reconocido como “Bird City” y celebrará el Primer Festival Internacional de Aves 2025

Por su destacada labor en la protección de aves, conservación de hábitats y promoción de la sostenibilidad ambiental, Los Cabos ha sido oficialmente nombrado “Bird City”, convirtiéndose en el segundo destino en México en recibir esta distinción internacional.

Para celebrar este reconocimiento y fortalecer la conciencia ambiental, autoridades y organizaciones locales anunciaron el Primer Festival Internacional de Aves Los Cabos 2025, que se realizará del 25 al 27 de septiembre con entrada gratuita para residentes y visitantes.

El festival reunirá a instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), FITURCA, IMPLAN, la Asociación de Hoteles de Los Cabos y el Ayuntamiento de Los Cabos, con el objetivo de impulsar el aviturismo en México como una forma de turismo sostenible y educativo.

“Estamos muy contentos porque muchas personas preguntaban por qué Los Cabos y no otra ciudad con más especies de aves. La respuesta está en el compromiso real que tiene este destino con la conservación. Aquí trabajan juntos el gobierno, la academia y la sociedad”, explicó Emer García, titular del Laboratorio de Conservación del Hábitat y Especies Clave de la UABCS.

García adelantó que, como parte del posicionamiento, se colocarán anuncios promocionales en puntos estratégicos como la Marina de Cabo San Lucas, el aeropuerto internacional y principales carreteras, además de incluir la marca “Bird City” en plataformas digitales turísticas.

🕊️ Aviturismo: una oportunidad para el ecoturismo en Baja California Sur

El aviturismo, o turismo de observación de aves, es actualmente una de las formas de ecoturismo con mayor crecimiento en el mundo. En Los Cabos ya se practica de forma activa, pero con este nuevo reconocimiento se podrán estructurar nuevas acciones para su promoción formal y sostenible, destacó Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA).

“Este reconocimiento no solo posiciona a Los Cabos como un destino ecológicamente responsable, sino que resalta el valor de su acervo natural, cultural y social. Con Bird City, podremos impulsar el aviturismo como una experiencia de alto valor para visitantes y locales”, puntualizó Esponda.

Investigaciones recientes de la UABCS han identificado más de 340 especies de aves en Los Cabos, una cifra notable considerando que en México existen entre 1,100 y 1,200 especies registradas. Estas aves no solo forman parte de la biodiversidad regional, sino que también son un atractivo turístico clave y un recurso vital para el equilibrio ecológico.