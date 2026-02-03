Los Cabos: tiempo compartido genera derrama de más de 1,500 mdp al año

El segmento de tiempo compartido se consolida como un pilar fundamental para la economía de Baja California Sur. Actualmente, este sector genera una derrama económica superior a los 1,500 millones de pesos anuales, gracias a un modelo de viaje que incentiva el gasto local.

El perfil del turista de tiempo compartido

El éxito de este modelo radica en la planificación. Al viajar con hospedaje y vuelos liquidados con anticipación, los visitantes pueden destinar mayores recursos al consumo de servicios, gastronomía y actividades dentro del destino.

Javier Olivares, presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico), destacó el impacto positivo de estos viajeros:

“Estimamos que alrededor de 60 mil turistas forman parte de este segmento anualmente. Cada visitante gasta en promedio 1,500 dólares en el destino; esto es posible porque ya no tienen el peso del costo del hotel o el avión al llegar, lo que permite una derrama económica millonaria para Los Cabos”, explicó Olivares.

LEE MÁS: Los Cabos cierra enero con ocupación hotelera cercana al 74%

Proyecciones de crecimiento para 2026

La infraestructura de este sector representa una parte sustancial de la oferta turística total. De las más de 20,000 habitaciones disponibles en Los Cabos, 8,000 pertenecen al segmento de tiempo compartido.

Para este 2026, Asudestico se ha fijado metas ambiciosas:

Meta de ocupación: Alcanzar un promedio del 80% .

Referencia histórica: Superar el 79% de ocupación registrado durante el año pasado.

Con estas cifras, el tiempo compartido no solo asegura una base sólida de visitantes frecuentes, sino que garantiza un flujo constante de capital que beneficia directamente a la comunidad local y a los prestadores de servicios turísticos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO