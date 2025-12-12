Los Cabos consolida turistas internacionales con nuevos vuelos desde Europa y Sudamérica

Durante 2025, Los Cabos continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de México, no solo para visitantes de Estados Unidos, México y Canadá, sino también para mercados emergentes de Europa y Sudamérica, que han mostrado un crecimiento significativo.

El director de Fiturca Los Cabos, Rodrigo Esponda, destacó que la llegada de turistas internacionales se ha diversificado este año gracias a nuevas rutas aéreas y conectividad estratégica:

“Este año hemos tenido crecimientos interesantes en algunos otros mercados emisores además de Estados Unidos, México y Canadá. A través del vuelo de Sudamérica, Centro y Sudamérica va a registrar grandes números con visitantes de Colombia, Argentina, Brasil y el mismo Panamá van a estar dentro de los primeros diez mercados emisores en Los Cabos”.

LEE MÁS: Los Cabos cierra el 2025 con 3.7 millones de visitantes y crecimiento en derrama económica

La apertura del vuelo hacia Panamá con Copa Airlines permitirá atraer a turistas de Colombia, Argentina, Brasil y Panamá, consolidando a esta región como uno de los principales mercados emisores de turistas internacionales en Los Cabos.

Durante 2025, Los Cabos registró un flujo de 3.7 millones de visitantes aéreos, cifra similar al cierre del año anterior, lo que representa un crecimiento general del 1%, reforzando su posición como uno de los destinos turísticos más competitivos de México.