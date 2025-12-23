Ocho cachorros de perro son rescatados de incendio en Guanajuato

Un incendio de pastizal que consumió 11 hectáreas en la zona del Cárcamo, en Guanajuato, derivó en el rescate de ocho cachorros de perro en situación de abandono, quienes estuvieron a punto de morir calcinados y ahora reciben atención mientras buscan un nuevo hogar.

Durante la atención de la emergencia, bomberos de SIMUB localizaron a los perros entre la maleza quemada y lograron ponerlos a salvo, pese a las condiciones extremas generadas por el incendio.

Tras el rescate, los elementos de bomberos dieron aviso a la autoridad municipal y se coordinó la acogida temporal de los canes con la Asociación Civil Fundación Corazón Animal, donde permanecen bajo vigilancia, cuidado y protección especializada.

La rescatista responsable informó que se inició la búsqueda de la madre de los cachorros, luego de que fuera localizada con vida en el área afectada por el incendio, aunque no fue posible su captura inmediata para reunirla con sus crías.

La integrante del Consejo de Protección Animal señaló que no se detuvieron las labores tras el siniestro y que acudieron nuevamente a la zona del incendio para ubicar a la madre de los canes, con el objetivo de lograr su rescate y reunificación.

Derivado del operativo, los cachorros fueron canalizados a atención veterinaria para tratar problemas de desnutrición y quemaduras ocasionadas por el fuego, mientras se solicitó el apoyo ciudadano para lograr la captura segura de la madre.

Finalmente, se informó que la meta es que tanto la madre como los ocho perros puedan recuperarse plenamente y acceder a un proceso de adopción responsable, una vez superadas las quemaduras y las secuelas provocadas por el incendio que arrasó el terreno baldío donde fueron rescatados.

