Cadena perpetua para Ryan Routh por intento de asesinato contra Donald Trump en Florida

Ryan Wesley Routh, de 59 años, fue sentenciado este 4 de febrero de 2026 a cadena perpetua tras ser hallado culpable de intentar asesinar al ahora presidente Donald Trump en septiembre de 2024. La sentencia, dictada en un tribunal de Florida, pone fin a uno de los procesos judiciales más mediáticos derivados de la violencia política en Estados Unidos.

La jueza de distrito Aileen Cannon impuso la pena máxima luego de que los fiscales federales demostraran que Routh planificó meticulosamente un ataque con rifle contra Trump mientras este jugaba al golf. Routh fue condenado por cinco cargos federales, que incluyen:

Intento de asesinato de un candidato presidencial.

Asalto a un agente federal (un miembro del Servicio Secreto).

Posesión de un arma de fuego para cometer un crimen de violencia.

Posesión de un arma con el número de serie borrado .

Ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y municiones.

El incidente ocurrió el 15 de septiembre de 2024. Según las pruebas presentadas, Routh se escondió durante casi 12 horas en los arbustos cercanos al hoyo 6 del Trump International Golf Club. Un agente del Servicio Secreto, que realizaba una inspección avanzada, detectó el cañón de un rifle SKS apuntando a través de la cerca y abrió fuego contra el sospechoso.

Routh huyó del lugar en una camioneta Nissan Xterra, pero fue capturado poco después en un condado vecino. En el lugar donde se ocultaba, las autoridades hallaron el rifle con mira telescópica, una cámara digital y placas de blindaje.

Durante el juicio, Routh optó inicialmente por representarse a sí mismo, aunque para la fase de sentencia solicitó asistencia legal. Un momento de alta tensión ocurrió cuando, tras leerse el veredicto de culpabilidad el pasado septiembre, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo antes de ser sometido por los alguaciles federales.

Los fiscales destacaron una carta escrita por el propio Routh meses antes del ataque, en la que admitía su intención y ofrecía una recompensa a quien pudiera “terminar el trabajo” si él fallaba. Con esta sentencia, el Departamento de Justicia reafirma su compromiso de castigar severamente los actos que atentan contra la democracia y la integridad de los funcionarios públicos.

