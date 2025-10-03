Cadetes navales se embarcan en Crucero de Instrucción 2025 a bordo del Velero Cuauhtémoc

Con destino a la Ciudad de Nueva York, la Generación 2022–2026 de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar partió este viernes para integrarse al inicio del Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025”, a bordo del emblemático Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE-01), también conocido como el Embajador y Caballero de los Mares.

El Cuauhtémoc zarpará el próximo sábado 4 de octubre desde el muelle 86 del Hudson River Park, en una ceremonia que marcará el inicio de una travesía internacional orientada a fortalecer la formación académica, náutica y cultural de los futuros oficiales de la Armada de México.

Este crucero forma parte de la preparación integral de los cadetes navales, quienes durante varios meses navegarán por aguas internacionales visitando distintos puertos alrededor del mundo.

El viaje tiene como objetivo reforzar los conocimientos prácticos adquiridos en aula, fomentar la disciplina, el liderazgo, y representar a México como una nación soberana, pacífica y comprometida con la cooperación internacional.

Además de sus funciones formativas, el Velero Cuauhtémoc cumple una destacada labor diplomática y cultural, sirviendo como símbolo del espíritu marinero mexicano y de las tradiciones navales de la Secretaría de Marina.

Lee más: Activan protocolo de bioseguridad por presunto caso de viruela símica en Cancún

Las actividades del crucero podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales de la Armada de México, donde se documentará el día a día de la travesía, sus escalas, ceremonias y eventos especiales.

Con esta misión, los cadetes no solo consolidan su identidad como marinos, sino que también llevan consigo un mensaje de unidad, compromiso y amor por la patria.